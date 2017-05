Bernard Labadie à New-York Facebook

QUÉBEC - Le chef fondateur des Violons du Roy, Bernard Labadie, a été nommé chef principal de l'Orchestra of St. Luke's, un orchestre de chambre new-yorkais qui se produit régulièrement à Carnegie Hall. Il entrera en fonction pour la saison 2018-2019, pour un mandat de quatre ans.





Mais il dirigera l'orchestre pour deux concerts dès cette année, soit le 2 juillet au festival du Caramoor Centre for the arts, et le 7 décembre à Carnegie Hall.





L'orchestre de chambre new-yorkais donne 80 concerts par année, mais le mandat de Bernard Labadie se limitera aux concerts inclus dans la saison de Carnegie Hall et à Caramoor, soit environ quatre ou cinq par an.