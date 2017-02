Baisse du taux de chômage, mais ce n'est pas une bonne nouvelle

Le taux de chômage a connu une importante baisse en Mauricie depuis un an. En janvier, il était à 6,6%, soit 4,3 point de moins qu'il y a un an.



Mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Si la région compte près de 6 000 chômeurs de moins qu'il y a un an, le nombre de gens ayant un emploi a aussi légèrement baissé.



Dans le Centre-du-Québec, c'est le contraire, le taux de chômage a légèrement baissé, mais la région compte 14 000 travailleurs de plus qu'en janvier 2016.



À Trois-Rivières, le taux de chômage est stable à 5,7%.