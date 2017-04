Baisse de vitesse à 30km/h à Ottawa

La Ville d'Ottawa s'apprête à imiter Gatineau et abaisser la limite de vitesse dans certains secteurs.

Ottawa va cependant aller plus loin et vise réduire la vitesse limite à 30 km/h dans les quartiers où le débit de circulation est plus élevé.

L’administration est consciente que le seul fait de changer les panneaux ne fera pas ralentir pour autant les conducteurs.

Des élus croient que cela prendra des opérations policières et d’autres mesures d’atténuation de la vitesse, comme le rétrécissement de la largeur de la chaussée ou les dos d’âne.

Le président du Comité des transports, Keith Egli, cité dans Le Droit, rappelle que dans les zones scolaires, les conducteurs qui roulent trop vite ne sont pas des automobilistes d’ailleurs en ville qui prennent des raccourcis, mais plutôt les parents qui vont déposer leur enfant à l’école.