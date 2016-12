Sylvain Guay

Aucune accusation ne sera portée contre les policiers qui avaient fait feu en direction de Timothy Saint-Arnaud à Magog le 29 février dernier.Timothy Saint-Arnaud avait été accusé de voies de fait armées sur des policiers et déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.Aujourd'hui, il est en liberté sous plusieurs conditions dont celles de garder la paix et de se conformer au plan de traitement du médecin traitant.