Au moins trois morts dans une vente aux enchères de voitures au Massachusetts

BILLERICA, Mass. ? Au moins trois personnes ont perdu la vie, mercredi au Massachusetts, pendant qu'un véhicule utilitaire sport (VUS) était présenté à des acheteurs potentiels au cours d'une vente aux enchères d'automobiles très fréquentée qui se déroulait dans un immeuble.

Neuf personnes ont également été blessées lorsque le véhicule présenté a subitement accéléré et foncé dans un mur du bâtiment.



L'accident est survenu en avant-midi à Billerica, localité située à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Boston.



Un homme et deux femmes ont été tués dans l'accident, a déclaré la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan, en conférence de presse.



Parmi les neuf blessés, deux sont dans un état critique et l'on craint pour leur vie, a-t-elle précisé.



Le VUS — un modèle 2008 de Jeep Grand Cherokee — était conduit par un employé de la vente aux enchères âgé d'environ 70 ans. Le véhicule circulait dans une voie réservée à la démonstration devant des acheteurs potentiels quand il s'est mis à accélérer et a foncé sur plusieurs personnes.



Le conducteur du véhicule n'est pas parmi les individus qui ont dû être hospitalisés, a affirmé la procureure Ryan, ajoutant du même coup que l'enquête préliminaire porte à croire à un ?accident tragique?.



De son côté, la police de l'État du Massachusetts a dit qu'il n'y avait aucun élément démontrant que l'accident survenu durant la vente aux enchères relevait d'une cause de nature intentionnelle.



Un employé de la vente aux enchères, Woody Tuttle, a expliqué à WCVB-TV que l'aménagement de l'événement comportait huit voies dans lesquelles les véhicules offerts s'enlignaient. Les personnes présentes se tenaient debout entre les voies quand le VUS a soudainement accéléré, a-t-il dit.



Selon ce témoin, le conducteur du véhicule ainsi propulsé a tenté d'éviter les autres voitures et a poursuivi sa course pour ?heurter les personnes qui se tenaient debout entre les automobiles?.