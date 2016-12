Arrestation de l'auteur présumé de plusieurs introductions par effraction dans la MRC de Memphrémagog

Sylvain Guay

Chargement du lecteur ...

Au moins une dizaine de vols qui ont été commis sur le territoire de la MRC de Memphrémagog au cours des dernières semaines ont été élucidés.

La Régie de police de Memphrémagog a procédé à l'arrestation d'un homme de 38 ans qui a de lourds antécédents en semblable matière.

Une perquisition est présentement en cours à son domicile de Saint-Étienne-de-Bolton.



Le lieutenant Sylvain Guay de la Régie de police de Memphrémagog explique dans l'extrait audio que l'individu se spécialisait dans les introductions par effraction dans les remises et il a été filmé lors d'un délit commis à Austin le 12 décembre.



Les vols ont notamment été commis à Austin, Bolton, Eastman et dans le Canton de Potton.

L'enquête se poursuit et le suspect pourrait être relié à plusieurs dizaines d'autres vols commis sur le territoire.