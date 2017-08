Anthony Cliche à nouveau disparu

Un jeune homme de 25 ans, ex-pompier qui serait toujours affecté par son intervention sur le terrain lors des événements de Lac Mégantic, manque à nouveau à l'appel.

La Sureté du Québec annonce être à la recherche d'Anthony Cliche qui s'est sauvé aujourd'hui en début d'après-midi d'un centre hospitalier de St-George-de-Beauce.



On dit craindre pour sa santé et sa sécurité.



C'est la troisième fois qu'il prend la fuite d'une garde légale; une première fois dans les Laurentides en mai. On l'avait alors retrouvé quelques heures plus tard nu comme un vers.



Une seconde fois fin juin à St-George. Il avait été retrouvé quelques jours plus tard à Sainte-Évariste-de-Forsyth.