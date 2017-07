Extrait de la vidéo d'Anonymous

Le regoupement Anonymous appuie les chasseurs de pédophiles sur le web dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.Il aurait tendu des pièges à de supposés prédateurs sexuels en leur donnant rendez-vous dans le but de leur faire passer un mauvais quart d'heure.Anonymous estime que ces personnes parviennent à semer un climat de méfiance et de peur aux pédophiles sur internet.En audio, un extrait de la vidéo.Rappelons que la Sûreté du Québec fait appel à la population pour retrouver deux hommes et une femme qui auraient intimidé des pédophiles rencontrés sur le web.