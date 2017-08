Dr Guy Lacombe

Le nombre de cas diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer a presque triplé au cours des 16 dernières années en Estrie, tant chez les hommes que chez les femmes.

C'est que révèle des données compilées par la Direction de santé publique de l'Estrie.



En 2014-2015, on estimait que 7,6 % de la population estrienne âgée de 65 ans et plus serait atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de toubles cognitifs, une proportion légèrement supérieure à la moyenne provinciale qui était de 6,9 %.



Toutefois, le gériatre, Dr Guy Lacombe indique que certaines personnes atteintes de la maladie ne recevront jamais le diagnostic.