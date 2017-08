Altercation au McDonald de Lennoxville: les trois policiers blanchis Service de police de Sherbrooke/Cogeco Nouvelles

Trois agents du Service de police de Sherbrooke ont été blanchis récemment par le comité de déontologie policière. Une enquête avait été réclamée à la suite d'une altercation dans un restaurant Mcdonald de Lennoxville le 30 décembre 2011.





Les agents Éric Labrecque, Vincent Hinse et Maryline Lévesque avaient procédé à l'arrestation musclée d'une femme qui c'était interposée lors d'une action policière.





Cette dernière constestait la force utilisée et les propos agressifs des agents.





Le Comité est plutôt d’avis que les policiers ont employé un ton ferme et directif, alors que la femme contestait et argumentait avec eux.