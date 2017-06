Aide médicale à mourir: 30 demandes en 6 mois au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

30 personnes ont demandé l'aide médicale à mourir dans les établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS au cours des 6 derniers mois. Sur cette trentaine de demandes, 21 personnes ont pu bénéficier de ce soin de fin de vie.



C'est deux personnes de plus que les six mois précédents.



La direction de l'établissement refuse de parler d'une tendance, mais explique plutôt la croissance des demandes par le fait que le service est plus connu et que les outils sont davantage utilisés.



Depuis décembre 2015, 52 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir en Estrie.