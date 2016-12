Agression armée: les trois individus font face à de multiples accusations Cogeco Nouvelles

Les trois individus qui auraient attaqué violemment un homme venu conclure une transaction réalisée sur internet mardi dans l'arrondissement de Brompton ont comparu hier au palais de justice de Sherbrooke. Étienne Pivin, 18 ans, et ses deux présumés complices âgés de 16 ans, ont été accusé de voies de fait armées, vol qualifié, voies de fait causant des lésions et de complot pour commettre un vol et méfait.



Selon La Tribune, les deux adolescents demeurent détenus en attendant leur enquête sur remise en liberté.



Pour sa part, Étienne Pivin a été remis en liberté sous plusieurs conditions dont celles de résider chez ses parents, respecter un couvre-feu et ne pas communiquer avec les coaccusés et la victime alléguée dans cette affaire.



Rappelons que les trois individus auraient frappé la victime à coups de bâton de baseball et de barres de fer qui est finalement parvenue à fuir ses agresseurs pour appeler les policiers.



Ils seront de retour en cour le 4 janvier.