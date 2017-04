Agression à coups de bâton de baseball: le cousin de Félix Juneau témoigne à l'enquête préliminaire

Reportage de Marie-France Martel

Félix Juneau, accusé d'avoir frappé un individu à coups de baseball à Windsor, est cité à procès.Les faits seraient survenus en novembre dernier dans l'appartement de Félix Juneau, qui n'aurait pas apprécié se faire réveiller par son cousin et la victime qui revenaient d'un bar.La victime aurait donné une gifle à Juneau, qui aurait répliqué en lui donnant deux coups de bâton de baseball à la tête.La procureure de la Couronne, Me Stéphanie Landry, indique que le cousin de l'accusé a été entendu lors de l'enquête préliminaire. Il est venu raconter la soirée et les événements dont il a été témoin. La victime a subi des séquelles de l'agression et sa mémoire est affectée, ce qui fait que l'homme n'a aucun souvenir des événements. La date du procès de Félix Juneau sera fixée le 23 juin. En audio, le reportage de Marie-France Martel