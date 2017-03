C'est aujourd'hui qu'ont commencé les plaidoiries dans l'affaire des quatre policiers accusés à la suite de l'arrestation musclée dAlexis Vadeboncoeur, le 2 février 2013 à Trois-Rivières.

Cet avant-midi, la défense s'en est vigoureusement prise au témoignage de Vadeboncoeur, qualifiant notamment l'individu de menteur et de fabulateur.

Selon Me Normand Bibeau, la preuve démontre hors de tout doute qu'Alexis Vadeboncoeur a résisté à son arrestation et qu'il n'a pas été maltraité par les policiers Dominic Pronovost, Barbara Provencher, Kaven Deslauriers et Marc-André St-Amant.

Les plaidoiries devraient durer quelques jours au palais de justice de Trois-Rivières.

par Jérôme Roy