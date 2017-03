Aéroport: Julien Lachance défend Jean-François Ouellet

Écoutez le reportage :

Julien Lachance défend le directeur de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke.

Le conseiller municipal et président du conseil d'administration de la Corporation se dit très satisfait du travail de Jean-François Ouellet depuis sa nomination en juillet 2015.

Selon M. Lachance, en plus de la gestion du personnel, il a géré pour plus de 2 M$ d'investissements pour rénover l'aérogare et la tour de contrôle. Jean-François Ouellet aurait aussi travaillé pour négocier la désignation avec l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Julien Lachance déplore la sortie des élus Jean-François Rouleau et Pierre Tardif, qui se questionnaient vendredi, sur le rôle de M. Ouellet dans les démarches pour attirer un vol commercial à Sherbrooke.

M. Lachance admet que le dernier compte-rendu de la Corporation de l'aéroport fait au conseil municipal date de plus d'un an et demi.