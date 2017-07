Actions indécentes dans un parc: un homme de 42 ans arrêté

Samuel Ducharme

Un individu de 42 ans devra faire face à la justice pour des actions indécentes commises hier soir dans un parc de Sherbrooke.

Vers 20 h 30, l'homme s'est masturbé à travers la clôture du parc Édouard-Boudreau de la 10e avenue Sud et a même interpellé un enfant. Des adultes sont intervenus auprès de l'individu pour mettre fin à la situation et l'ont suivi par la suite, ce qui a permis aux policiers de procéder à son arrestation.



Connu des policiers, le suspect devra répondre à des accusations de bris de condition, actions indécentes et harcèlement criminel envers un mieur. En audio, le porte-parole du SPS, Samuel Ducharme.