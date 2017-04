Accusé du recel des bijoux volés chez Skinner et Nadeau: Michel Hanzser passera 2 ans en prison

Écoutez le reportage :

Chargement du lecteur ...

Michel Hanzser, accusé en lien avec le vol à la bijouterie Skinner Nadeau de Sherbrooke, a plaidé coupable mercredi.Lors de son arrestation à Montréal, les policiers ont retrouvé à son domicile les bijoux qui portaient encore les étiquettes de la bijouterie Skinner et Nadeau.Michel Hanzser a aussi admis sa culpabilité à des accusations de possession de cocaïne et ecstasy dans le but d'en faire le trafic.Son avocat, Me Benoît Gagnon, explique dans l'extrait audio que son client a reconnu avoir eu en sa possession les bijoux en sachant que quelqu'un d'autres les avaient volé mais il ne s'est pas introduit par effraction à la bijouterie Skinner et Nadeau.Michel Hanzser a été remis en liberté sous conditions pour pouvoir s'occuper de son père malade et il purgera une peine de pénitencier à partir du mois d'octobre.D'autres individus pourraient être arrêtés en lien avec le vol de la bijouterie.