Claude Denis

On connait maintenant l'identité du camionneur qui a perdu la vie dans un accident ce matin dans le Canton de Hatley.

Il s'agit de Claude Dostie, 62 ans, de Sherbrooke.



L'homme circulait sur le chemin de l'Auberge et il aurait été incapable d'immobiliser son véhicule à l'intersection du chemin McFarland.



En audio, le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec raconte la suite.



Le décès du camionneur a été constaté sur place.



La Sûreté du Québec et la CNESST font enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident.