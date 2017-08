Accident mortel à St-Léonard-d'Aston: l'identité de la victime dévoilée Cogeco Nouvelles

On connaît maintenant l'identité du conducteur décédé dans un accident sur le rang St-Joseph à St-Léonard-d'Aston lundi matin. Il s'agit de Jérémy Cayer, 19 ans, originaire d'Asbestos.



Rappelons que vers 9h hier matin, le jeune homme circulait en direction nord sur le rang St-Joseph quand il a dévié de sa voie pour heurter une voiture qui venait en sens inverse.



Deux personnes ont également été blessées gravement dans l'accident, mais on ne craint plus pour leur vie.