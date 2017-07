Accident de motocross samedi au Complexe St-Élie Motorsport

Un homme de 21 ans a subi des blessures samedi après-midi lors d'un accident de motocross au Complexe-St-Élie Motorsport.

Selon les ambulanciers qui sont intervenus sur les lieux, il aurait fait une chute à la suite d'un saut et il est tombé sur la tête.



Le motocyliste a subi une commotion cérébrale et il éprouvait des douleurs aux côtes à la suite de l'accident.



Il circulait 30 ou 40 kilomètres heure et portait l'équipement de protection requis.



Le jeune homme a tout de même été conduit à l'hôpital par mesure préventive.



Les ambulanciers interviennent quelques fois par année pour des accidents semblables aux Drags St-Élie.