Accident dans une pizzéria de Paris: le suspect est un toxicomane paranoïaque

PARIS ? L'homme qui a volontairement foncé avec sa voiture dans une pizzéria d'une petite ville à l'est de Paris, lundi, a raconté aux enquêteurs être un toxicomane suicidaire qui consomme régulièrement de la drogue depuis l'âge de neuf ans.

Un procureur de la ville de Meaux, Éric de Valroger, a révélé mardi que l'individu, un gardien de sécurité de 32 ans, a confié aux policiers qu'il était suicidaire et qu'il avait consommé de grandes quantités de médicaments avant de passer aux actes. La police exclut donc une motivation terroriste, même si les explications de l'homme étaient ?très compliquées et confuses?.



M. de Valroger a ajouté que l'homme a déjà été arrêté pour ivresse au volant. On ne sait pas si le suspect avait l'intention de tuer quelqu'un, mais il aurait décrit le restaurant comme une cible facile et sans défense. L'homme présenterait des signes de paranoïa, se croyant persécuté et suivi, et l'enquête risque d'être longue, selon M. de Valroger.



Une adolescente de 13 ans a été tuée sur le coup et son jeune frère blessé, tout comme 11 autres personnes. Cinq personnes — dont un bambin de trois ans — ont été blessées plus grièvement. Toutes seraient hors de danger, à part une femme de 44 ans.



Le conducteur de la voiture a été immédiatement arrêté. Des tests ont démontré qu'il était sous l'emprise de la drogue, mais qu'il n'avait pas consommé d'alcool.



La petite victime de trois ans a été transférée par hélicoptère vers le principal hôpital pédiatrique du pays, à Paris.



La victime de 13 ans et son jeune frère comptaient parmi les clients qui mangeaient sur la terrasse de la Pizzeria Cesena.



L'incident a ravivé certaines craintes en France, où une série d'attaques menées à l'aide de voitures sont survenues dernièrement.



La pizzéria en question se trouve dans une zone commerciale de Sept-Sorts, une ville située à environ 65 kilomètres de Paris, près de la région de Champagne.