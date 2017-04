A la fin 2017, tous les patients auront un médecin de famille selon le ministre Barrette

le ministre de la Santé Gaétan Barrette

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette estime que tous les patients de l'Outaouais en attente de médecin de famille auront trouvé un médecin d'ici la fin de l'année 2017.Le ministre vient ainsi contredire le directeur des services professionels au CISSSO, le Dr. Guy Morrissette.En entrevue à Solide comme le Roch, Gaétan Barrette affirme que les 30 500 patients orphelins présents sur la liste d'attente auront trouvé un médecin. Rappelons que l'Outaouais est la pire région du Québec, après la Baie-James, pour les délais d'attente afin de se trouver un médecin de famille.Un an après la création d'un guichet d'accès à un médecin de famille, le délai moyen d'attente est de 2 ans et 3 mois alors que partout dans le reste de la province, c'est moins d'un an et demi.