90 jours de prison pour avoir fraudé trois employeurs Claudine Lessard/Cogeco Nouvelles

Claudine Lessard, qui a reconnu avoir fraudé trois employeurs, purgera une peine de prison de 90 jours durant les fins de semaines. La femme de 41 ans avait fraudé Constructions Guy Sébas, la compagnie Centaure et le camping Beaulieu pour un total de 17 000$ en 2012 et en 2016.



Le juge Conrad Chapdelaine a reconnu qu'il lui a imposé une peine clémente malgré la gravité des gestes posés.



Il a tenu compte du fait que Claudine Lessard a remboursé la totalité des sommes fraudées et que la société sera mieux servie si elle peut continuer d'assumer ses responsabilités familiales.



Elle devra aussi effectuer 240 heures de travaux communautaires et sera suivie pendant 18 mois par un agent de probation.