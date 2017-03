6 soumissionaires pour la démolition de deux bâtiments du garage municipal de Sherbrooke

6 entreprises ont soumissionné pour la démolition des deux bâtiments du garage municipal de Sherbrooke sur la rue des Grandes-Fourches. Excavation Bois-Francs de Princeville est le plus bas soumissionnaire avec un montant de 254 mille dollars.



Le plus haut soumissionnaire est Excavation René St-Pierre de Sherbrooke, qui propose de réaliser les travaux pour 644 mille dollars.



La Ville de Sherbrooke doit analyser la conformité des soumissions et le conseil municipal pourrait prendre une décision le 3 avril ou le 17 avril en séance publique.



Les travaux de démolition sont nécessaires en raison de la désuétude de la bâtisse où étaient notamment entreposés les véhicules municipaux.