428 professeurs en grève à l'Université de Sherbrooke

Les 428 professeurs du Syndicat des professeurs de l'Université de Sherbrooke sont en grève à compter de ce matin et ce, pour trois jours.

Toutes les activités d'enseignement habituellement offertes par les membres de ce syndicat sont donc suspendues jusqu'à jeudi inclusivement.

Toutefois, pour les étudiants, il faut savoir que la faculté de médecine et des sciences de la santé est épargnée par cette grève, puisque les professeurs font partie d'une autre instance syndicale.

De plus, la faculté de génie est très peu touchée puisque la grande majorité des professeurs ne sont pas représentés par le même syndicat.

Dans d'autres facultés, comme celles d'éducation, de lettres et de sciences humaines et d'administration, on retrouve un grand nombre de chargés de cours.

Le Syndicat des professeurs de l'Université de Sherbrooke a adopté un mandat de grève de 12 jours, le 26 janvier dernier.

?