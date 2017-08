4 suspects recherchés pour une agression sexuelle à Ottawa

La police d'Ottawa demande l'aide du publique afin d'identifier quatre hommes en lien avec une affaire d'agression sexuelle.

L’événement est survenu aux petites heures du matin dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.

Le vendredi 30 juin 2017 vers 16 h 30, la victime, une adolescente âgée de moins de 16 ans, engagea la conversation avec trois hommes près de l'intersection des chemins Innes et Tenth Line, et fut persuadée de monter à bord de leur véhicule.

Le véhicule a été décrit comme étant une voiture de couleur sombre à quatre portes, possiblement un plus vieux modèle.

Voici le signalement des suspects:

* Suspect no 1: homme au teint brun âgé de 17 à 20 ans, mesurant 1,65 m (5 pi 5 po), carrure mince, cheveux brun foncé, coupe en brosse avec cheveux plus longs sur le dessus, poil facial taillé. Il se prénomme possiblement Mohammed. Il était vêtu d'une chemise rouge, d'un chandail noir et d'un jean blanc.

* Suspect no 2: homme au teint brun âgé de 20 à 25 ans, mesurant 1,68 m (5 pi 6 po), grassouillet, cheveux courts brun foncé et poils foncés au visage. Il est possiblement surnommé « B-Man ». Son tee-shirt affichait le mot « Brazil ».

* Suspect no 3: homme au teint brun âgé de 20 à 25 ans, mesurant 1,70 m (5 pi 7 po), cheveux courts brun foncé et poils foncés au visage. Il est possiblement surnommé « BK ». Il était vêtu d'une chemise blanche et d'un jean.

* Suspect no 4: homme au teint brun âgé de 16 à 17 ans, sans poil au visage, cheveux frisés en afro. Il était vêtu d'un chandail blanc et portait un sac blanc.

Si vous avez de l'information, s'il vous plaît contacter le service de Police d'Ottawa au 613-236-1222