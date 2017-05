4 ans et demi de prison pour le multirécidiviste en matière d'alcool au volant Marcel Bergeron

Reportage de Marie-France Martel

A Sherbrooke, le multirécidiviste en matière d'alcool au volant, Marcel Bergeron, a écopé aujourd'hui d'une peine de 4 ans et demi de prison.Alors qu'il était en état d'ébriété, il a fait une embardée avec son véhicule sur le chemin Fontainebleau et il s'est retrouvé dans le fossé.Marcel Bergeron s'est aussi vu imposer une interdiction de conduire à perpétuité.La procureure de la Couronne, Me Laïla Belgharras explique que la peine maximale pour l'infraction est de 5 ans et la sentence imposée est dissuasive selon elle.Marcel Bergeron a déjà purgé 3 ans de pénitencier pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.Il a manifesté son intention de suivre une thérapie pour régler son problème d'alcool. En audio, le reportage de Marie-France Martel