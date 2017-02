3e lien : une rencontre au sommet annulée à la dernière minute

QUÉBEC - La réunion au sommet concernant le 3e lien qui devait avoir lieu ce mercredi soir a été annulée à la dernière minute par le cabinet du ministre des Transports.

La réunion, qui devait réunir les maires de Québec et Lévis de même que les ministres Lessard, Blais, et Vien, devait permettre au ministre de faire le point sur le dossier.



Cette annulation survient au lendemain de l'engagement du ministre des Transports à mettre sur pied un bureau de projet.



Un cabinet du maire de Lévis ont se dit déçu de l'annulation, et c'est l'incompréhension au cabinet du maire de Québec puisque cette rencontre était prévue depuis deux semaines.

L'attaché de presse du ministre nous a simplement indiqué que la rencontre était reportée à plus tard, sans expliquer pourquoi.