3e lien : la congestion Québec-Lévis coûte 36,2M$ par an

Gilles Lehouillier et François Paradis

QUÉBEC - Les conclusions du rapport commandé par les élus de la Rive-Sud de Québec sur un troisième lien a été rendu public.

L'impact économique de la congestion routière entre Québec et Lévis était évalué à 36,2M$ en 2014. Le maire de Lévis est d'avis qu'il est davantage question de 75 à 100M$ par an. Il s'agit toutefois d'une extrapolation de sa part.

Le pont Pierre-Laporte serait à saturation aux heures de pointe depuis 2011.

C'est ce que démontre l'étude commandée par la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches au coût de 98 000$.

L'ensemble des conclusions sont bâties sur des données datant de 2007 et 2014.



L'étude propose la construction du troisième lien à l'est et les élus de la Rive-Sud demandent au bureau de projet d'analyser la fusion avec le nouveau pont de l'Île d'Orléans.

Il est aussi demandé que le bureau de projet évalue le développement économique que générerait une telle infrastructure, et le moyen à privilégier.

Le député de la CAQ, François Paradis croit que cette étude met la table pour l'étude du 3e lien routier entre Lévis et Québec.

La ministre responsable de la région, Dominique Vien, accueille favorablement le rapport et ajoute que le statu quo est «impossible».

Depuis l'annonce de son financement à hauteur de 20,5M$ en février, nous sommes toujours en attente des détails entourant le bureau de projet.