30 mois d'emprisonnement pour un entraîneur physique

QUÉBEC - Carl Larochelle, un ex-entraîneur physique dans un gym de Québec, écope de 30 mois à purger dans un pénitencier fédéral pour avoir notamment abusé sexuellement d'une jeune fille de 16 ans.

Dans sa décision, la juge Hélène Bouillon indique que l'homme âgé de 36 ans a agi de façon «opportuniste et abusive afin d'assouvir ses désirs sexuels, au cours d'une rencontre professionnelle rémunérée».

L'ex-entraîneur a demandé à sa victime de retirer son chandail et son soutien-gorge pour faire un test visant à mesurer le taux de tissus adipeux. C'est après qu'elle l'ait fait qu'il a touché à ses seins et son ventre avec ses mains et sa bouche.

En plus d'avoir été déclaré coupable en lien à cette histoire, il a également été condamné en raison de gestes violents commis envers son ex-conjointe et l'un de ses amis.

Lors d'une chicane avec son ex-conjointe, il lui a notamment lancé une cigarette électronique au visage avec une telle force qu'il lui a brisé deux dents.

Carl Larochelle, qui possède une longue liste d'antécédants judiciaires, a également menacé de tuer son son ex, et poursuivi un ami avec un couteau à steak dans les mains.

Il lui est également interdit de communiquer avec ses trois victimes, et sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.