26 nouveaux chefs d'accusation déposés contre le fraudeur récidiviste Kevin Goulet

A Sherbrooke, 26 nouveaux chefs d'accusations ont été déposés vendredi contre le fraudeur récidiviste Kevin Goulet.Il aurait fraudé cette dernière pour une somme d'environ 20 000$, entre novembre 2016 et janvier 2017.Kevin Goulet est aussi accusé d'avoir fabriqué de faux documents, soit une lettre d'acceptation à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et un contrat d'achat d'une maison neuve des Entreprises Lachance. Il aurait aussi fabriqué une fausse promesse d'embauche au sein de la Société des Pères Blancs Missionnaires d'Afrique et une fausse demande d'aide financière aux études à l'intention du gouvernement du Québec.Au total, Kevin Goulet fait face à près d'une soixantaine de chefs d'accusations et il pourrait enregistrer des plaidoyers de culpabilité.La cause a été reporté parce que son ex-conjointe souhaite se faire entendre au tribunal. Rappelons que Kevin Goulet est détenu depuis son arrestation en mars dernier. Il avait été condamné à 20 mois de prison en 2012 pour avoir fraudé une autre de ses anciennes copines. En audio, le reportage de Marie-France Martel