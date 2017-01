Michel Harnois et Bernard Sévigny

Le bâtiment abritant la Société d'histoire de Sherbrooke sera restauré grâce à l'octroi d'un montant de 2 millions de dollars.Les travaux faciliteront notamment l'accueil d'expositions et d'artefacts de plus grande valeur.On peut écouter le directeur général de la Société d'histoire de Sherbrooke, Michel Harnois, suivi du maire Bernard Sévigny qui indique qu'il s'agit d'une bâtisse patrimoniale de grande valeur.Les travaux de réfection vont durer environ un an mais la Société d'histoire de Sherbrooke va demeurer ouverte pendant cette période.