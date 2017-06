161 lits de moins dans les hôptiaux de Québec

QUÉBEC - Les hôpitaux de la région de Québec se voient dans l'obligation de retirer 161 lits de la circulation au cours de l'été, faute de personnel. Le CHUL et l'IUCPQ font partie des trois hopitaux qui fermeront le plus de lits dans la province, indique le Journal de Québec.





Malgré tout, il semblerait que la situation s'améliore et que de moins en moins de services soient coupés d'année en année.





Cet été 778 places seront coupées, alors qu'il y en avait 925 l'été dernier.