156 M$ pour le réseau routier en Estrie

156 millions de dollars seront investis sur le réseau routier en Estrie pour la période 2017-2019. C'est 32 millions de dollars de plus que dans la dernière programmation des investissements. Selon nos informations, les principaux chantiers seront dévoilés vendredi prochain lors d'une conférence de presse et le volet 2 du prolongement de l'autoroute 410 figurerait dans la planification.



Québec a annoncé des investissements routiers totalisant plus de 4,6 milliards pour la période 2017-2019.