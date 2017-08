Mercedes Orellana

Environ 1100 citoyens de Sherbrooke ne parleraient ni anglais, ni français.

C'est ce qui se dégage de données publiées aujourd'hui par Statistique Canada dans le cadre du Recensement de 2016.



Pour plus de 10 000 citoyens, la langue maternelle ne serait pas l'une des deux langues officielles au pays.



Parmi celles qui se démarquent figurent l'espagnol, les langues slaves, les langues iraniennes et l'arabe.



Par ailleurs, en ce qui a trait à la langue la plus souvent parlée à la maison, pour plus de 6 000 ménages sherbrookois, il s'agirait d'une autre langue que le français et l'anglais.



Quand une deuxième langue est parlée régulièrement à la maison, plus de gens s'expriment en anglais qu'en français.



En audio, la directrice du Service d'aide aux Néo-Canadiens, Mercedes Orellana apporte certaines nuances à ces données.



Selon elle, certains répondants s'affaireraient possiblement à compléter le processus de francisation.