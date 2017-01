Trump donne le feu vert au «mur du Mexique»

WASHINGTON - Conformément à ses promesses électorales en matière d'immigration, le président américain Donald Trump a donné le feu vert, mercredi, à deux mesures visant à contrer l'immigration illégale et à renforcer la sécurité et les contrôles frontaliers aux États-Unis.

M. Trump a signé deux documents à cet effet au cours d'une cérémonie au département de la Sécurité intérieure, après avoir accueilli le secrétaire de ce département, le général à la retraite John Kelly, nouvellement confirmé dans ses fonctions.

Ces signatures du nouveau président des États-Unis permettront notamment d'enclencher le processus de construction d'un mur à la frontière américano-mexicaine, un projet qui a fait la marque de M. Trump en campagne électorale.

Elles pourraient également entraîner le dépouillement du financement des «villes sanctuaires», ces municipalités qui refusent d'arrêter ou de détenir des immigrants arrivés en sol américain illégalement.

Réouverture des «prisons secrètes» de la CIA?

Le président américain envisage de réviser en profondeur les techniques utilisées par les États-Unis pour interroger des terroristes présumés et il pourrait rouvrir les « prisons secrètes » gérées par la CIA à l'étranger, selon une ébauche de document obtenue par l'Associated Press.

La même décision annulerait la fermeture de la prison de Guantanamo Bay, à Cuba, et ordonnerait au Pentagone d'y envoyer les « combattants ennemis » capturés à l'avenir.



Le document demande l'avis des responsables de la sécurité nationale du pays concernant l'interrogatoire de terroristes présumés à l'étranger et le recours aux prisons de la CIA. Il stipule toutefois que les lois américaines devront être respectées en tout temps et interdit explicitement le recours à la torture.



Le retour des techniques musclées d'interrogatoire bannies par le président Barack Obama et le Congrès risque toutefois d'alimenter les passions aux États-Unis et à l'étranger. Si certains dirigeants affirment que le programme a permis d'obtenir des renseignements utiles, d'autres lui attribuent certaines des pires bavures survenues dans le cadre de la guerre au terrorisme après les attentats du 11 septembre.



Human Rights Watch s'est inquiété mercredi que des États-Unis dirigés par Donald Trump ne cessent de défendre les droits de la personne à l'étranger. Le patron du groupe new-yorkais, Kenneth Roth, a demandé aux autres démocraties d'adopter « une position de leadership » dans ce dossier.



M. Roth s'est inquiété de l'admiration de M. Trump pour les «hommes forts»; du manque d'intérêt envers les droits de la personne du nouveau secrétaire d'État, Rex Tillerson; et du manque de respect envers les droits civiques manifesté par celui qui pourrait devenir le prochain procureur général des États-Unis, Jeff Sessions.



« Je crains de voir d'autres gouvernements profiter de l'arrivée de M. Trump pour écraser la dissidence », a dit M. Roth.