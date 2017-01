Trump donne le feu vert à Keystone XL

CALGARY - L'oléoduc Keystone XL, de TransCanada, a maintenant le feu vert des administrations américaine et canadienne.

Le président américain Donald Trump a signé mardi matin un document qui ouvre la voie à la construction de l'oléoduc Keystone XL, qui doit transporter le pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'aux raffineries du sud des États-Unis. Le nouveau tronçon relierait l'Alberta au Nebraska, au coeur des États-Unis, où il rejoindrait un réseau existant d'oléoducs.



Le président a également autorisé le projet d'oléoduc Dakota Access.



M. Trump a indiqué aux journalistes, dans le bureau ovale, que les décisions au sujet des deux oléoducs seraient assujetties aux modalités qui seront renégociées par Washington. Il a ainsi annoncé mardi que Washington exigerait dorénavant que les oléoducs soient fabriqués aux États-Unis, mais on ignore comment l'administration américaine pourra appliquer cette mesure.



L'ancien président Barack Obama avait bloqué l'oléoduc Keystone XL à la fin de 2015, affirmant qu'il nuirait aux efforts des Américains pour atteindre les cibles de la convention internationale sur les changements climatiques, négociée à Paris.



Réunis en retraite à Calgary depuis lundi, les ministres du gouvernement canadien ont réitéré leur appui au projet Keystone XL, juste avant l'annonce du président Trump à la Maison-Blanche.



«Nous appuyons ce projet depuis le jour de notre assermentation», a lancé le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr. «Nous croyons qu'il s'agit d'un bon projet aussi bien pour le Canada que pour les États-Unis.»



La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, aussi responsable du commerce entre le Canada et les États-Unis, a rappelé que le projet, appuyé par les libéraux alors même qu'ils étaient dans l'opposition, respecte le désir du gouvernement canadien de concilier environnement et emplois.



«Nous croyons fermement qu'il est non seulement possible mais vital de mettre en place des politiques solides en matière de changements climatiques - le gouvernement canadien n'est jamais allé aussi loin en imposant un prix au carbone -, et en même temps permettre l'acheminement de nos ressources naturelles vers les marchés» d'exportation, a soutenu la députée torontoise, née en Alberta.



Interrogé sur la nécessité d'un nouvel oléoduc pour «sortir» le pétrole des sables bitumineux, après l'approbation par Ottawa de l'agrandissement de l'oléoduc TransMountain vers le Pacifique, le ministre des Transports, Marc Garneau, a soutenu que «le besoin est toujours là».



«Vous savez que le Canada est le premier pays vis-à-vis la vente d'énergie aux États-Unis, et c'est quelque chose qui continue pour le moment, alors je pense que si l'oléoduc est bâti, c'est parce qu'il y a un besoin», a-t-il estimé.