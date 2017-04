Trump a amassé la somme record de 107 M$ pour son investiture

WASHINGTON - Le président Donald Trump a amassé 107 millions $ US pour les festivités entourant son investiture en janvier, soit près du double du précédent record établi par son prédécesseur Barack Obama, il y a huit ans.

Le comité d'investiture devait transmettre des informations sur ses donateurs mardi à la commission électorale fédérale. Le comité n'a pas l'obligation de dévoiler publiquement comment l'argent a été dépensé.

Dans un communiqué publié mardi, le comité a affirmé que la cérémonie d'investiture de Donald Trump a été «l'une des plus accessibles et des plus abordables pour le public dans l'histoire récente».

Les festivités d'investiture du président républicain ont été moins fastueuses que d'autres dans le passé.

M. Trump a ainsi participé à trois bals, comparativement à dix pour Barack Obama à sa première investiture.

Le défilé en l'honneur de M. Trump a également été raccourci pour durer 90 minutes. Le plus long de l'histoire américaine, à de l'investiture de Dwight Eisenhower en 1953, avait duré quatre heures et demie.

Les festivités plus sobres à l'investiture de M. Trump en poussent certains à se demander si son comité a vraiment dépensé tout l'argent amassé pour l'occasion.

Il avait promis de verser toute éventuelle somme excédentaire à des oeuvres caritatives, mais n'a pas précisé lesquelles.

À sa première investiture en 2009, Barack Obama avait amassé environ 55 millions $ US.

La somme excédentaire avait permis de financer une partie de la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques à la Maison-Blanche et d'autres événements, a indiqué l'ancien responsable de son comité d'investiture.

Pour sa deuxième investiture en 2013, le comité du président démocrate avait recueilli environ 43 millions $ US.

Son prédécesseur, le républicain George W. Bush, avait quant à lui collecté de 40 à 42 millions $ US pour chacune de ses deux investitures.