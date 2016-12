Trudeau réagit finalement à l'attentat de Berlin

(98,5 FM) - Trois jours plus tard, le premier ministre du Canada vient de réagir à l'attentat qui a fait au moins 12 morts lundi à Berlin.

Justin Trudeau ne s'était pas manifesté, se contentant de relayer les messages de son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion.

Jeudi, il a annoncé avoir offert ses condoléances à la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel.

Trudeau a mis pas mal plus de temps que ses homologues à réagir. Sans surprise, le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a été assez rapide.

Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking!

Le premier ministre de la France, François Hollande, n'avait pas trop attendu lui non plus.

La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, avait présenté ses condoléances le lendemain des attentats.

The vivid images from Berlin & Ankara have shocked us all. Our condolences are with all those who mourn and all who have been affected.