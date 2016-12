Syndicat des cols bleus: Jean Lapierre appuie encore Chantal Racette

(98,5 FM) - L'ex-président du syndicat des cols bleus de la ville de Montréal, Jean Lapierre, continue d'appuyer la dirigeante du syndicat, Chantal Racette, même si cette dernière a reçu un vote de non confiance de la part 50,6 % des membres samedi dernier.

Contrairement au prédécesseur de Mme Racette, Michel Parent, Jean Lapierre croit que la présidente actuelle doit demeurer en poste.

Cette fronde envers la direction du syndicat était motivée par une affaire d’espionnage à l’interne.

Selon le Journal de Montréal, la présidente a fait installer des dispositifs de géolocalisation sur les voitures de deux directeurs du syndicat afin de les espionner.

«Je comprends que les membres étaient mécontents et se soient déplacés, a indiqué au 98,5 FM celui qui a été président du syndicat des cols bleus de 1985 à 2003. La présidente en a pris acte.»

Au micro de Benoît Dutrizac, il a également a nié être l'éminence grise du syndicat.

«Je veux vraiment laisser les jeunes prendre leur place. Je vais à peine quatre fois par année au bureau du syndicat (...) Je ne vais plus au bureau, je ne vais plus au conseil syndical. Je me tiens loin et j'aspire à la paix et la sérénité auxquelles j'ai droit après toutes ces années. Mais mon coeur est toujours là.»