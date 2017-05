Rigaud: état d'urgence et évacuation obligatoire

(98,5 FM) - Le maire de Rigaud Hans Gruenwald a décrété l'état d'urgence, dimanche matin, contraignant ainsi les citoyens de sa municipalité à quitter leurs résidences.

Avec une voix brisée par l'émotion, M. Gruenwald a expliqué qu'il n'avait plus le choix.

« J'ordonne... Je répète: J'ordonne l'évacuation complète des secteurs de la Baie, de la Pointe Séguin, de Rigaud-sur-le-lac, de la rue Sauvé, de la Pointe-à-la-Raquette et du secteur du Chemin de l'Anse. »

« La santé et la sécurité des gens est rendue précaire. La capacité des gens de gérer cette situation est rendue très fragile. »

Le maire a expliqué qu'il n'avait plus le choix de prendre cette décision,

« Ça fait trois semaines que l'on demande aux gens de quitter. Ce matin, je n'ai plus le choix. Nous ne sommes plus en mesure de protéger ces gens-là. Les gens n'ont pas le choix. Ce n'est plus une option, c'est un ordre ».

Selon des estimations du maire Gruenwald, l'évacuation de 100 à 125 personnes est urgente.

