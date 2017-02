Publication controversée de Kevin O'Leary (vidéo)

(98,5 FM) - Le candidat à la course à la chefferie du Parti conservateur, Kevin O'Leary, n'a peut-être pas choisi le meilleur «timing» pour publier une vidéo de lui-même en train de tirer de la mitraillette sur les médias sociaux.

L'homme d'affaires de 62 ans a publié sa vidéo à 12h45 au même moment où les funérailles de trois des victimes de l'attentat de Québec étaient célébrées à l'aréna Maurice-Richard à Montréal.

La publication, sur sa page Facebook comme sur son compte Twitter, a rapidement été supprimée. Quelques heures plus tard, il a présenté ses excuses. «Par respect pour les funérailles d'aujourd'hui, j'ai retiré ma dernière publication.»

Out of respect for today’s service I have taken down my last post.