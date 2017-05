Présidentielle: les Français votent... lentement à Montréal

(98,5 FM) - Comme ce fut le cas il y a deux semaines, les Français qui vivent à Montréal votent aujourd'hui pour le deuxième tour de scrutin de la présidentielle française.

Ce sont donc des milliers de Français qui font la queue au Collège Stanislas, dans le quartier d’Outremont, le seul et unique bureau de scrutin dans la métropole.

Le temps d’attente pour s’acquitter de son droit de vote était moindre qu’il y a deux semaines, mais il est demeuré considérable en début de journée.

Cette fois, trois entrées permettent aux électeurs d’accéder au collège et 24 bureaux de vote y ont été installés.

Un fort taux d'abstention est escompté dans cette élection, mais ceux qui répondent à l'appel des urnes depuis Montréal, samedi, ont jusqu'à 20 h pour le faire.

Pus de 57 842 Français sont inscrits pour voter au Québec et dans les environs dont 56 429 dans la métropole. De telles statistiques représentent une hausse par rapport à la précédente élection.



En France, le second tour a lieu dimanche, mais les Français qui se trouvent à l'extérieur de leur pays doivent voter samedi.



Le premier tour qui a eu lieu à Montréal le 22 avril avait été marqué par de longues périodes d'attente.



Mardi, la consule générale de France à Montréal, Catherine Feuillet, avait annoncé des mesures visant à assurer le bon déroulement du second tour. Parmi celles-ci: un premier contrôle sur l'avenue Dollard afin de permettre « d'accélérer l'accès au bureau de vote ».



Au premier tour, 22 734 Français se sont déplacés pour voter à Montréal, toujours selon la consule générale. Ailleurs au Canada, plusieurs autres bureaux de vote étaient installés, dont un à l’Ambassade de France à Ottawa.

Dernier message

Par ailleurs, la candidate de l'extrême-droite Marine Le Pen a adressé samedi un dernier message aux électeurs.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Mme Le Pen appelle les Français à choisir la « voie de la nation française, de la civilisation ».



La candidate du Front national explique que les Français peuvent choisir « de continuer avec ceux qui gouvernent, et de poursuivre sur la lancée du quinquennat de François Hollande dont Emmanuel Macron est à la fois comptable et coupable ».



Si elle est élue présidente, Marine Le Pen s'engage par ailleurs à combattre le fondamentalisme islamique de toutes ses forces, et «je le vaincrai», affirme-t-elle.



Le deuxième tour de scrutin de la présidentielle aura lieu dimanche. Marine Le Pen fait face au candidat centriste, Emmanuel Macron, meneur dans la sondages.

(Avec La Presse canadienne)