Maltraitance: les animaux mieux protégés que nos aînés?

(98,5 FM) - Le président directeur général du Conseil pour la protection des malades, Me Paul G. Brunet, réclame des politiques plus agressives dans le but de lutter contre la maltraitance envers les aînés et les plus vulnérables.

En entrevue au micro de Benoit Dutrizac, il a expliqué que les animaux étaient présentement mieux protégés que les aînés.

«Dans sa forme actuelle, le projet de loi est plutôt mince (...) Le gouvernement libéral a adopté une loi en 2015 sur la maltraitance des animaux dans laquelle on peut imposer des amendes allant jusqu'à 65 000$ pour avoir maltraité un animal. Dans le projet de loi actuel, il n'y a rien de tel sur la maltraitance contre les aînés.»

Le Conseil pour la protection des malades souhaite aussi que la dénonciation de la maltraitance soit inscrite dans le projet de loi. La Coalition avenir Québec abonde aussi dans le même sens.

«On a déjà des mesures qui protègent les gens, juge pour sa part Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés. Il y a le 9-1-1, le Protecteur du citoyen, la Sécurité publique. Faut arrêter de penser qu'ils ne sont pas protégés.»

Paul G. Brunet déposera un mémoire aujourd'hui à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 115 visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.