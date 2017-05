Les avions canadiens surveillent l'espace aérien islandais

REYKJAVIK, Islande - Des chasseurs à réaction canadiens ont commencé à survoler l'espace aérien de l'Islande, lundi, dans le cadre de la contribution du Canada aux missions de l'OTAN.

L'opération vise à identifier et à intercepter les avions approchant de l'espace aérien surveillé par l'OTAN en Islande.



Environ 180 membres des Forces armées canadiennes participent à cette opération d'une durée d'environ un mois, qui implique six avions CF-18.



Les avions mèneront leur mission à partir de la base aérienne de Keflavik, près de Reykjavik.



Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'opération Réassurance, dont l'objectif est de renforcer la sécurité des pays membres de l'OTAN en Europe de l’Est et en Europe centrale.



L'opération Réassurance a également pour but d'apaiser les inquiétudes des alliés de l'OTAN après l'agression de la Russie envers l'Ukraine.



L'Islande est le seul pays membre de l'alliance militaire à ne pas avoir d'armée.