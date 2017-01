Le gouvernement canadien aurait été victime de fraude à son ambassade d'Haïti

MONTREAL - Le gouvernement canadien a été victime de stratagèmes de fraude à son ambassade d'Haïti, de 2004 à 2016, qui ont entraîné des pertes de plus de 1,7 million $, a rapporté Radio-Canada, mercredi.

À la suite de premières allégations en 2015, une vaste enquête a été mise en branle au sein du gouvernement fédéral. Le contrôleur général et le vérificateur général du Canada ont été mis au fait de la situation.



Parmi les stratagèmes découverts par le ministère des Affaires étrangères figurent le gonflement de factures, le détournement de biens devant être livrés à la mission, le vol de biens et de matériel en réserve ainsi que de la collusion entre des employés recrutés sur place et des fournisseurs.



L'enquête fait état d'un environnement de travail difficile à l'ambassade, avec des changements de personnel fréquents. Les longues périodes de transition entre les derniers ambassadeurs canadiens à Port-au-Prince ont aussi été soulignées.



Selon Radio-Canada, 17 employés embauchés localement ont été congédiés au total, soit 12 qui travaillaient pour Affaires mondiales Canada, et cinq, pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.



Personne n'a été accusé au criminel. Une enquête administrative est toujours en cours.



La GRC pourrait être appelée à son tour à enquêter.



Ottawa a rompu ses liens avec les entreprises visées dans cette enquête.



Le ministère a assuré par ailleurs à la télévision publique que le programme d’aide internationale et l’intervention humanitaire à la suite de la dévastation causée par l’ouragan Matthew n’ont pas été touchés, ni interrompus.



Affaires mondiales Canada a repéré cinq autres missions internationales qui feront l’objet d’une vérification de leurs pratiques de gestion, soit Nairobi, au Kenya, Moscou, Abuja, au Nigeria, New Delhi et Alger, a indiqué Radio-Canada.