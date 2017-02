Le commissaire de la GRC s'inquiète de la militarisation de la police

OTTAWA - Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Bob Paulson s'est prononcé sur la décision du corps policier de donner plus d'armes d'assaut aux agents de première ligne et a exprimé ses craintes, lundi, quant à la militarisation grandissante des forces policières au pays.

Devant le comité de sécurité nationale du Sénat, M. Paulson a dit qu'il voulait que ses agents aient le meilleur équipement possible pour appliquer la loi, tout en protégeant le public et eux-mêmes.

Mais il a affirmé qu'il avait "peur de la tendance ascendante dans le domaine policier quant à l'utilisation d'outils de style militaire par des forces de l'ordre pour mener des opérations policières".

Cette tendance incite les agents à se concentrer sur l'application de la loi et à s'appuyer de plus en plus sur la force "plutôt que de résoudre des problèmes en s'orientant vers la communauté et vers une approche de prévention qui est mieux adaptée au contexte canadien".

Le commissaire a admis que les agents de la GRC n'éprouvaient aucune pénurie d'armes lourdes, ce qui inclut des véhicules blindés, des drones et des mitrailleuses.

Plusieurs policiers de première ligne sont maintenant munis de carabines. C'était l'une des recommandations formulées dans la foulée de la fusillade à Moncton, en 2014, qui avait causé la mort de trois agents de la GRC.