La Corée du Nord échoue un tir de missile

SÉOUL, Corée, République de - La Corée du Nord aurait échoué dans une tentative de tirer un missile, affirme l'armée sud-coréenne.

Le communiqué publié dimanche (heure locale) n'identifie pas le type de missile qui aurait été tiré.

De son côté, l'armée américaine confirme la tentative en précisant que le missile en question aurait explosé lors du lancement.



La Corée du Nord a lancé un programme de missiles de longue portée et mené deux tests nucléaires, dont son plus puissant jusqu'à maintenant, l'an dernier. Elle a aussi tiré plusieurs missiles de courte et de moyenne portées.



L'objectif du régime dictatorial de Pyongyang est de se doter de missiles de longue portée pouvant atteindre le continent nord-américain.



Le test s'est déroulé au lendemain du 105e anniversaire du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung.