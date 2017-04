L'ETA révèle l'emplacement de caches d'armes à la France

PARIS - Le groupe séparatiste basque ETA a formellement fourni aux autorités françaises une liste de huit emplacements de ses caches d'armes, munitions et explosifs dans le cadre d'une étape importante de son processus de désarmement.

Le ministre de l'Intérieur de la France, Matthias Fekl, a indiqué qu'une opération était en cours, samedi, pour déceler les caches d'armes et y effectuer des fouilles.



M. Fekl a souligné l'importance de l'étape qui était franchie.



L'ETA, qui est inactif depuis plus de cinq ans, s'était engagé à rendre les armes au terme d'une campagne violente de 43 ans qui aurait coûté la vie à 829 personnes en France et en Espagne, mais principalement en Espagne.



La démarche entreprise samedi s'inscrit dans le processus de désarmement demandé par les deux pays européens, qui aimeraient également voir l'ETA se dissoudre officiellement. L'organisation n'a pas laissé savoir si elle répondrait par l'affirmative à ce souhait.



Le ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, a affirmé dans une déclaration télévisée que l'Espagne n'effectuerait aucune évaluation de la remise d'armes tant que l'analyse des autorités françaises n'est pas terminée.



Il a du même souffle lancé que «les terroristes ne peuvent espérer recevoir quelconque traitement spécial du gouvernement ni immunité pour leurs crimes».



Des représentants du groupe autoproclamé «Artesanos de la paz» («Les artisans de la paix»), qui agit à titre de médiateur dans le processus de désarmement, ont indiqué aux journalistes que l'ETA a renoncé à 120 armes à feu et à trois tonnes d'explosifs et de munitions.



Des membres des «Artesanos de la paz» ont été déployés à chaque emplacement de caches d'armes le temps que les autorités françaises prennent possession de l'arsenal, a-t-on dit.



Les caches se trouvent au sud-ouest de la France, une région qui servait autrefois de base de soutien à l'ETA.



À Bayonne, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues pour célébrer la paix. Plusieurs ont scandé des slogans appelant à ce que les membres de l'ETA purgent leurs peines dans leurs régions natales.



Le président du gouvernement régional basque en Espagne, Inigo Urkullu, a souligné l'importance historique du pas franchi dans la direction du désarmement. «Cela certifie qu'il n'aurait jamais dû y avoir de victimes de l'ETA», a-t-il déclaré par voie de communiqué.



Une poignée de membres de l'ETA sont toujours en fuite et des centaines de meurtres demeurent non résolus.