Juristes en grève: Québec va imposer une loi spéciale

(98,5 FM) - Le président du Conseil du Trésor Pierre Moreau a annoncé, samedi, le dépot d'une loi spéciale par le gouvernement du Québec visant à mettre fin à la grève des juristes qui perdure depuis le 24 octobre dernier.

Les députés de l'Assemblée nationale seront convoqués à l'Assemblée nationale pour se prononcer sur ce projet de loi, lundi.

Jugeant que les juristes de l'État n'ont fait « aucun compromis » depuis le début du conflit de travail, le président du Conseil du Trésor présentera « à regret » un projet de loi spéciale pour forcer le retour au travail des avocats et notaires.

« Ce n'était pas notre intention depuis le début. Depuis que je suis entré en fonction, j'ai essayé, j'ai multiplié les rencontres. Nous avons fait cinq propositions à l'exécutif syndical et aujourd'hui, je constate que tout cela a été fait en vain », a-t-il expliqué en point de presse à Montréal.

Selon Pierre Moreau, les négociations sont dans une impasse en raison de la mauvaise foi des négociateurs de LANEQ (Les avocats et notaires du gouvernement québécois).

Le gouvernement libéral avait présenté jeudi une « offre globale et finale », qui selon le premier ministre Philippe Couillard présentait une « offre monétaire qui est proche ou identique, en termes de dollars, à ce qu'obtiennent les procureurs de la Couronne ».

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) revendiquent depuis le début le même traitement que leurs pairs procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Et ils martèlent que les offres que leur a faites Québec à ce jour sont loin d'équivaloir à celles qu'ont eues les procureurs de la Couronne. Ils ont fait savoir vendredi qu'ils présenteraient une contre-offre.

Selon le ministre Moreau, l'ANEQ avait convoqué les négociateurs du gouvernement pour une rencontre samedi, ce qu'ils étaient prêts à faire. Finalement, l'ANEQ aurait annulé la rencontre en matinée.



« Je pense que l'une des stratégies de l'exécutif syndical est d'appeler une loi spéciale et de transformer tout ça en conflit et en contestation judiciaire », a déploré le ministre.



Quelques minutes avant la conférence de presse de M. Moreau, l'ANEQ avait envoyé un communiqué de presse pour dire que le syndicat avait demandé au gouvernement de lui laisser la journée de samedi « pour finaliser (une) contreproposition et la présenter ce dimanche à 13 h. »

L'ANEQ a précisé qu'elle n'accorderait pas d'entrevue entre-temps.



D'ici lundi, le gouvernement demeurera ouvert à négocier, a assuré le ministre.



« Je demande encore à l'ANEQ de se ressaisir et de se présenter à la table de négociation. Là, on n'a pas de réponse », a affirmé M. Moreau.



Les quelque 1100 avocats et notaires de l'État à l'emploi de différents ministères et organismes gouvernementaux sont en grève depuis le 24 octobre, soit depuis quatre mois. Leur fonds de grève est épuisé depuis quelque temps, ce qui ne les a pas empêchés de reconduire la grève le 15 février dernier.



Selon le ministre Moreau, la grève a provoqué plusieurs retards au sein de l'État québécois, notamment dans les tribunaux administratifs et à l'Assemblée nationale.



« Les services normaux ne peuvent plus être assurés. Seuls les services essentiels le sont. Dans un contexte de société de droit, les tribunaux doivent fonctionner, les institutions gouvernementales doivent fonctionner », a-t-il soutenu.



Pierre Moreau n'a pas précisé les détails de son projet de loi, notamment à savoir quand les avocats et notaires reviendraient au travail.

« Pour éviter un outrage à l'Assemblée, les parlementaires doivent être les premiers à être saisis de la loi », a-t-il indiqué.



(Avec La Presse canadienne)